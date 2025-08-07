Εύβοια: Έτοιμο το σχέδιο ανέλκυσης του φέρι μποτ

Τους ισχυρισμούς του καπετάνιου, ο οποίος την Τετάρτη κατά την ανάκρισή του υποστήριξε πως ήταν χαλασμένα τα πηδάλια του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» ανέτρεψε την Πέμπτη ο νηογνώμονας που επιθεώρησε το φέρι μποτ που έχει προσαράξει στα Νέα Στύρα.

Ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια, ο οποίος πέρα από τη βλάβη που επικαλέστηκε, ανέφερε ότι παράλληλα δεν είδε την ξέρα.

Ο καπετάνιος την Τετάρτη βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή.

Το σχέδιο αποκόλλησης

Ελήφθη στο μεταξύ το μεσημέρι της Πέμπτης από τη Λιμενική Αρχή το Σχέδιο ανέλκυσης του πλοίου που προσάραξε.



Θα γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης. Ήδη έχουν γίνει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου.

Σημειώνεται ότι οι δύτες εντόπισαν την Τετάρτη ζημιά με πολλαπλά σκισίματα σε μήκος 10-15 μέτρων στο κύτος του πλοίου.

Το πλοίο, σύμφωνα με το σχέδιο, πρόκειται να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια προς τον Πειραιά προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Τι λέει στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας ανέφερε την Τετάρτη στον ΣΚΑΪ τα εξής: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι. Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.