Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έσπασε τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροδότησης στον Υμηττό λόγω των σφοδρών ανέμων - Δείτε βίντεο

Για λόγους ασφάλειας, η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή από τη συμβολή της Λεντάκη με την Αττάλειας - Αποκλείστηκε το σημείο 

Κολώνα

Εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στο Λεκανοπέδιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, όπως η πτώση δέντρων. Ένα από τα πιο επικίνδυνα συμβάντα που καταγράφονται είναι η θραύση κολώνας ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Υμηττού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Θράκης και για λόγους ασφαλείας (έχουν πέσει υλικά στο οδόστρωμα) η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή από τη συμβολή της Λεντάκη με την Αττάλειας.

Αστυνομικοί έχουν τοποθετήσει πολλές κορδέλες σε όλους τους δρόμους που περικλείουν το σημείο, ώστε να μην πλησιάσει ούτε πεζός ούτε όχημα. 

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άνεμοι υμηττός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark