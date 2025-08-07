Συνεχίζεται το θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση μίας 59χρονης Βρετανίδας από την παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα όπου είχε πάει για μπάνιο με τον σύζυγό της, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευή.

Για την εξαφάνιση της Michel Ann Joy Bourda εκδόθηκε Silver Alert και οι έρευνες για τον εντοπισμό της είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ΑΝΤ1 φέρνει στο φως της δημοσιότητας μία φωτογραφία, περίπου 3 ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της.

Η γυναίκα κάθεται σε παραλιακό μαγαζί με τον σύζυγό της και φαίνεται να τρώει κάτι. Η 59χρονη, η οποία φοράει σκούρο μαγιό και γυαλιά ηλίου, δείχνει ήρεμη καθώς συνομιλεί με τον σύζυγό της, που εικονίζεται στη φωτογραφία να φορά λευκό καπέλο.

Όπως δήλωσε στις αρχές ο άντρας της γυναίκας, ο ίδιος αποκοιμήθηκε στις ξαπλώστρες beach bar και, όταν ξύπνησε γύρω στις 5 το απόγευμα, η 59χρονη έλειπε από κοντά του. Όμως, τα προσωπικά της αντικείμενα - τα ρούχα και η τσάντα της - ήταν εκεί.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της σε ξηρά και θάλασσα παραμένουν άκαρπες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.