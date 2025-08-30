Λάρισα: Εκτεταμένο μπλακ άουτ σε περιοχές της πόλης

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν περιοχές της πόλης της Λάρισας, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με αναφορές που φθάνουν στο onlarissa.gr το πρόβλημα εστιάζεται πέριξ της Ηρώων Πολυτεχνείου, με τη βλάβη να προέρχεται πιθανότατα από μετασχηματιστή στην περιοχή της 110 Πτέρυγας Μάχης. Το onlarissa.gr επικοινώνησε με τον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος υποστηρίζει πως θα χρειαστούν τουλάχιστο δύο ώρες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και σε Αμπελώνα και Γιάννουλη, λόγω και δεύτερου προβλήματος στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Λόγω των ισχυρών ανέμων τμήμα δέντρου έπεσε σε μετασχηματιστή ρεύματος, διακόπτοντας τη λειτουργία του.

Παράλληλα αναφορές κατοίκων κάνουν λόγω και για διακοπές υδροδότησης στη Γιάννουλη.

