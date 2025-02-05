Oμαλοποιήθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης

Ομαλοποιήθηκε πριν από λίγο η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της Γραμμής 1 διεξάγονται κανονικά χωρίς προβλήματα.

Πριν το μεσημέρι λόγω βλάβης στο σύστημα στην τροχιά 2 ο συρμός ακινητοποιήθηκε.

Έγινε προσπάθεια με το χειροκίνητο σύστημα και τέθηκαν σε λειτουργία δύο εναλλακτικές γραμμές.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

