Oμαλοποιήθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης- Κανονικά τα δρομολόγια

Oμαλοποιήθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά τα δρομολόγια στη Γραμμή 1- Πριν το μεσημέρι λόγω βλάβης ο συρμός ακινητοποιήθηκε

Oμαλοποιήθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης

Ομαλοποιήθηκε πριν από λίγο η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της Γραμμής 1 διεξάγονται κανονικά χωρίς προβλήματα.

Πριν το μεσημέρι λόγω βλάβης στο σύστημα στην τροχιά 2 ο συρμός ακινητοποιήθηκε.

Έγινε προσπάθεια με το χειροκίνητο σύστημα και τέθηκαν σε λειτουργία δύο εναλλακτικές γραμμές.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα.

