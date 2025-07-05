Εύβοια: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στον δρόμο από τα Κριεζά προς το χωριό Πετριές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το evima.gr, ένα όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στους επιβαίνοντες.

Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαλυπτικές της σφοδρότητας του τροχαίου, με το όχημα να έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

