Ο Κατσαφάδος αύριο σε Ραφήνα, Σπάτα και Κρωπία για αυτοψίες μετά τις πυρκαγιές

Αυτοψίες στις περιοχές των δήμων, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος και δήμο Κρωπίας, όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες, θα πραγματοποιήσει αύριο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Κ. Κατσαφάδος.

Ο κ. Κατσαφάδος θα συναντηθεί στις 12:00 με τον δήμαρχο Σπάτων - Αρτέμιδας Δημήτρη Μάρκου, στο δημαρχείο Σπάτων και στις 14:00 με τον δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτρη Κιούση, στο δημαρχείο Κρωπίας.

