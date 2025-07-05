Ξυλοδαρμός διανομέα στην Κεφαλονιά

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε διανομέας στην Κεφαλονιά.

Μετά από ενδελεχείς έρευνες, η αστυνομία του νησιού συνέλαβε τέσσερις ημεδαπούς, ηλικίας 17 έως 21 ετών, εκ των οποίων τρεις ανήλικοι, για τον ξυλοδαρμό ταχυμεταφορέα στην Πλατεία Βαλλιάνου, τα μεσάνυχτα της 4ης Ιουλίου 2025.

Σε βάρος τους και δύο ακόμη ταυτοποιημένων νεαρών που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, εξύβριση και απειλή. Παράλληλα, οι γονείς των ανήλικων συλληφθέντων κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αργοστολίου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.



Πηγή: skai.gr

