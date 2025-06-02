Οι ελληνικές αρχές έστειλαν σήμερα, Δευτέρα, στη Βουλγαρία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των δύο Τούρκων που καταζητούνται για τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο 49χρονος - ο οποίος ήταν ο οδηγός του τζιπ στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της συμμορίας των Daltons και αυτός που πυροβόλησε κατά του κλιμακίου της ΕΥΠ-, οι δύο συνεργοί του έχουν διαφύγει μάλλον προς τη Βουλγαρία.

Σημειώνεται πως οι ελληνικές αρχές έχουν με τη Βουλγαρία πάρα πολύ καλή συνεργασία η οποία έχει χτιστεί μεθοδοικά εδώ και αρκετά χρόνια και οι Έλληνες αστυνομικοί πιστεύουν πως θα υπάρξει αποτέλεσμα.

Τα ερωτηματικά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 49χρονος κατέθεσε επίσης πως μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ένα άτομο τους μετέφερε, το οποίο ωστόσο δεν αποκαλύπτει, προκαλώντας ερωτήματα για την ταυτότητά του. Το πρόσωπο αυτό αναζητείται.

Επίσης, ένα άλλο ερώτημα στο οποίο επιχειρούν να δώσουν απάντηση οι Αρχές είναι γιατί εφόσον οι δύο συνεργοί του διέφυγαν προς τη Βουλγαρία, ο 49χρονος έμεινε στην Ελλάδα και κρυβόταν σε ένα παράπηγμα, σε χωριό της Ροδόπης, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος μαφιόζος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.





Πηγή: skai.gr

