Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την κατασκευή νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την κατεδάφιση των κτηρίων που στεγάζουν το φαρμακείο και τις αποθήκες στο ΓΝ Λάρισας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες στο χώρο όπου θα ανεγερθεί η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου έκτασης 8600m2

Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν 7 επιπλέον όροφοι, 84 κλίνες θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 14.000.000 ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τέλη 2028.

Η ανάρτηση του υπουργού:

«Σήμερα κατεδαφίστηκαν το φαρμακείο και οι αποθήκες στο ΓΝ Λάρισας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες στο χώρο όπου θα ανεγερθεί η νέα πτέρυγα του ΓΝΛαρισας 8600m2 7 επιπλέον όροφοι, 84 κλίνες θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες Προϋπολογισμού 14.000.000€. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τέλη 2028 με Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας Σήμερα ξεκινά ένα σημαντικό έργο (το οποίο εκκρεμούσε πάνω απο 15 έτη κολλημένο) για την αναβάθμιση του ΓΝΛάρισας. Μαζί με την ανακατασκευή των ΤΕΠ από το ΤΑ που είναι σε εξέλιξη θα έχουμε ένα ολοκαίνουργιο Νοσοκομείο και εκεί. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο»

Πηγή: skai.gr

