Θέρμη: Τι υποστήριξε οΤούρκος για τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ

Πολιτικά διωκόμενος λόγω των επαφών του με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν δήλωσε στην απολογία του ο 49χρονος Τούρκος που «άνοιξε πυρ» εναντίον Ελλήνων πρακτόρων, το Σάββατο που μας πέρασε, στη Θέρμη.

Ο 49χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος την Τετάρτη, σύμφωνα με την απολογία του, πυροβόλησε επειδή πίστεψε πως επρόκειτο για Τούρκους πράκτορες που ήθελα να τον απαγάγουν και να τον μεταφέρουν παράνομα στην γείτονα.

«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ωρών, είχα παρατηρήσει ότι ένα όχημα μας παρακολουθούσε καθ' όλη τη διαδρομή, γεγονός που μου προκάλεσε ανησυχία. Φοβόμουν για τη ζωή μου και ένιωθα απειλή από ενδεχόμενη απαγωγή από πράκτορες των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών» είπε ενδεικτικά μεταξύ άλλων και πρόσθεσε πως «παρατήρησα ότι το όχημα που μας παρακολουθούσε σταμάτησε πίσω από εμάς, γεγονός που επιβεβαίωσε την πεποίθηση μου ότι επρόκειτο για άτομα με εχθρικές διαθέσεις. Υπό καθεστώς πανικού περπάτησα 20 μέτρα προς το ύποπτο όχημα. Πριν προλάβω να του απευθυνθώ ο οδηγός ανέπτυξε απότομα ταχύτητα»

«Πυροβόλησα περίπου 6 φορές προς το κάτω μέρος της πόρτας του συνοδηγού θεωρώντας ότι το άτομο που βρισκόταν εντός του οχήματος ήταν άτομο από το τουρκικό καθεστώς που με καταδιώκει. Με σκοπό απλώς και μόνο να τον εκφοβίσω καθώς δεν επεδίωξα να προκαλέσω τραυματισμό.»



