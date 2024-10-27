Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 74χρονο πεζό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μαρούσι, και συγκεκριμένα στη συμβολή της Λεωφόρου Καποδιστρίου και της Αγίας Φιλοθέης.

Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 23χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 74χρονος διέσχιζε τον δρόμο από τυφλό σημείο, ενώ η μηχανή κινείτο από το Χαλάνδρι με κατεύθυνση τη Νέα Ιωνία.

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε κοντινό νοσοκομείο, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής εξέπνευσε.

