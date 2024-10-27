Μαραθώνια Λαμπαδηδρομία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα, Κυριακή 27 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, λόγω διεξαγωγής της 4ης Μαραθώνιας Λαμπαδηδρομίας για τη διάδοση της Ευγενούς Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και της Μεταμόσχευσης «ΙΑΣΩΝ 23».

Συγκεκριμένα από τις 08:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή, τμηματική και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα, των οδικών αξόνων διέλευσης της λαμπαδηδρομίας, ως εξής:

Εκκίνηση: Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) - Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου - Λεωφόρος Βασ. Σοφίας - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Λεωφόρος Μεσογείων - Λεωφόρος Μαραθώνος -

Τερματισμός: Δημοτικό Στάδιο Μαραθώνα.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

