Σε επιφυλακή βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου, αποκαλύπτει ότι μεταξύ των μακροπρόθεσμων μέτρων που εξετάζονται είναι ακόμη και η μερική εκτροπή των υδάτων από τα ποτάμια που καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών στα σύνορα Ευρυτανίας - Αιτωλοακαρνανίας. Ο κ. Στεργίου σημειώνει ότι η παρατεταμένη ανομβρία των δύο τελευταίων ετών δημιουργεί νέα δεδομένα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τεθεί έν αμφιβόλω η πλήρης υδροδότηση της πρωτεύουσας.

Σημειώνει, επίσης, ότι η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε εγκαίρως όλες τις πρόδρομες εργασίες και έθεσε σε λειτουργία 17 γεωτρήσεις στην Μαυροσουβάλα, αυξάνοντας τις εισροές, ενώ επίσης αντλούνται ποσότητες νερού από την Υλίκη ώστε να αποφορτιστεί το σύστημα Ευήνου-Μόρνου.

«Θα ενεργοποιήσουμε», προσθέτει, και άλλες διαθέσιμες γεωτρήσεις σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. «Συνολικά θα προσθέσουμε περίπου 75 εκ. κυβικά μέτρα νερού ανά έτος περιορίζοντας έτσι το έλλειμμα κατά 35%», συμπληρώνει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του προέδρου του Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ Γιώργου Στεργίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Γιώργο Ψύλλια

ΕΡ: Κύριε Στεργίου πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα με τη λειψυδρία στην πρωτεύουσα; Ο κόσμος ανησυχεί βλέποντας αυτή την εικόνα στο Μόρνο με το χωριό που έχει έλθει στην επιφάνεια όπως και πριν 32 χρόνια, το 1992;

Η παρατεταμένη ανομβρία των δύο τελευταίων ετών μειώνει τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική, εξέλιξη η οποία απαιτεί πρωτοβουλίες προσαρμογής στα νέα αυτά δεδομένα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί και δεν θα τεθεί εν αμφιβόλω η αδιάλειπτη παροχή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου.

ΕΡ: Από τότε μέχρι σήμερα ενισχύθηκε το σύστημα υδροδότησης της πρωτεύουσας με τον έργο του Ευήνου. Αυτό δεν επαρκεί;

Η Αττική υδροδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από το σύστημα Ευήνου - Μόρνου έχοντας ως εφεδρικούς ταμιευτήρες την Υλίκη και τον Μαραθώνα. Ο σχεδιασμός ήταν και παραμένει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ των εισροών και των εκροών έτσι ώστε η στάθμη τους να παραμένει σε σταθερά επίπεδα. Αυτή, όμως, έχει πλέον διαταραχθεί λόγω των λιγοστών βροχοπτώσεων και καλούμαστε πολιτεία και εταιρεία από κοινού, με μία σειρά ενεργειών να την αποκαταστήσουμε.

ΕΡ: Έχετε ήδη δηλώσει ότι θέσατε σε εφαρμογή τα πρώτα εφεδρικά μέτρα που προβλέπει το σχέδιο της ΕΥΔΑΠ. Ποια είναι αυτά;

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει πλάνο αντιμετώπισης ειδικών συνθηκών, όπως η σημερινή, το οποίο τίθεται κάθε φορά σε εφαρμογή ανάλογα με τις απαιτήσεις της συγκυρίας. Έτσι, λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε εγκαίρως όλες τις πρόδρομες εργασίες θέσαμε σε λειτουργία 17 γεωτρήσεις στην Μαυροσουβάλα αυξάνοντας τις εισροές, ενώ αντλούμε ποσότητες νερού από την Υλίκη ώστε να αποφορτίσουμε το σύστημα Ευήνου-Μόρνου. Θα ενεργοποιήσουμε επίσης και άλλες διαθέσιμες γεωτρήσεις σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Συνολικά θα προσθέσουμε περίπου 75 εκ. κυβικά μέτρα νερού ανά έτος περιορίζοντας έτσι το έλλειμμα κατά 35%. Παράλληλα, με μία ενημερωτική καμπάνια που ήδη τρέχει επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον περιορισμό της αχρείαστης κατανάλωσης.

ΕΡ: Πότε μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στο «κόκκινο»;

Ο χρονισμός υλοποίησης του εταιρικού μας σχεδιασμού επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Σε περίπτωση, λοιπόν, επέκτασης της περιόδου ανομβρίας σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουμε καταρτίσει οδικό χάρτη με ρεαλιστικές λύσεις που εντός των επόμενων τεσσάρων ετών θα διασφαλίσουν τα αναγκαία αποθέματα νερού.

ΕΡ: Όσον αφορά τους πιο μακροχρόνιους σχεδιασμούς σας, δεδομένης και της κλιματικής κρίσης, πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής;

Έχουμε, ήδη, ξεκινήσει και θα επιταχύνουμε έργα βελτιστοποίησης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τη σταδιακή αντικατάσταση 840 χιλιομέτρων παλαιών αγωγών ώστε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο τις απώλειες. Υλοποιούμε ένα σημαντικό σχέδιο χρήσης ανακτημένου νερού για άρδευση και βιομηχανικές χρήσεις ώστε να υποκαταστήσουμε ποσότητες πόσιμου νερού.

Παράλληλα, με την καθοριστική συμβολή της πολιτείας προχωρούν λύσεις μακράς πνοής όπως η μερική εκτροπή νερού από ποταμούς που καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, η ένταξη νέων ταμιευτήρων, ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα με ανακτημένο νερό, η βέλτιστη διαχείριση ομβρίων υδάτων και η αφαλάτωση, με χρήση πράσινων, ενεργειακών πόρων. Είναι λύσεις που όλες τους έχουν θετικά στοιχεία και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν είτε συμπληρωματικές ή εναλλακτικές επιλογές στο μέλλον. Η προτεραιοποίησή τους, όμως, γίνεται με βάση το αρχικό κόστος επένδυσης, το κόστος λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και φυσικά τον χρόνο υλοποίησης που απαιτείται.

ΕΡ: Αν δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα ενδέχεται να υπάρξουν μέτρα περιορισμών και αύξηση της τιμής του νερού;

Η μεγάλη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη έχουν ήδη επηρεάσει αυξητικά την κατανάλωση νερού μέσα στο 2024. Εάν με τη συνδρομή των πολιτών ανακόψουμε αυτή την τάση και επιστρέψουμε στα επίπεδα της προηγούμενης τριετίας θα έχουμε πετύχει μία πρώτη μεγάλη νίκη.

Σε σχέση με τα τιμολόγια, αυτά δεν έχουν μεταβληθεί 15 περίπου χρόνια και είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Παρά τις προκλήσεις τόσο του πληθωρισμού όσο και της κλιματικής κρίσης επιδιώκουμε να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί ώστε να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.

ΕΡ: Τα νέα δεδομένα ενδέχεται να καθυστερήσουν κάποια έργα επέκτασης του δικτύου της ΕΥΔΑΠ;

Το αντίθετο θα έλεγα. Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες απαιτούν γνώσεις, εμπειρία και βούληση στοιχεία που διαθέτουν η διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ. Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης διευρύνουν το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας τόσο γεωγραφικά όσο και αναφορικά με το αντικείμενο της. Αυτήν την ευκαιρία δεν θα την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη.

