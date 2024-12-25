Σε έκτακτες διακοπές υδρευσης έχει προχωρήσει σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων, η ΕΥΔΑΠ σε περιοχές της Αθήνας και των Βορείων Προαστίων. Παρόλα αυτά, πάρα πολλοί ακροατές του ΣΚΑΪ 100,3 και αναγνώστες του ΣΚΑΪ.gr σε μηνύματά τους τόνισαν ότι το πρόβλημα υδροδότησης ξεκίνησε από τα ξημερώματα.

Η ΕΥΔΑΠ, διευκρίνισε στο ΣΚΑΪ.gr ότι η διακοπή στο Μαρούσι είναι από χθες Τρίτη λόγω βλάβης σε αγωγό, η οποία έχει αποκατασταθεί. Δεύτερη βλάβη και διαρροή σημειώθηκε σήμερα σε αγωγό στο Νέο Ψυχικό, ή οποία σταδιακά αποκαθίσταται.

Χωρίς νερό έχουν μείνει:

ΑΘΗΝΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ( Ευθυκράτους και Σάρωνος ) - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου.

ΙΛΙΣΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ( Περιάνδρου και Σπανοβαγγέλη)- Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου.

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (Ξάνθου και Νικηταρά) - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 15:00,εκτός απροόπτου.

ΜΑΡΟΥΣΙ ( Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίων Αναργύρων) - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 13:00,εκτός απροόπτου.

ΠΕΥΚΗ ( Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίων Αναργύρων) - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης έως τις 13:00,εκτός απροόπτου.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ ( Ιωνίας και Λεβίδου) - Εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς υδροδότησης στις 25/12 έως τις 14:00,εκτός απροόπτου.

