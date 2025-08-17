«Έχω μαυρίσει, δεν χρειάζομαι αντηλιακό»: Τρεις μύθοι και αλήθειες για τον ήλιο και το μαύρισμα

H κορύφωση του καλοκαιριού, με τις μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες, είναι εδώ, με τους ειδικούς να σημαίνουν, για μια ακόμη χρονιά, «καμπανάκι» για τις επιπτώσεις του ηλίου και την ανάγκη χρήσης αντιηλιακού.

Οι μύθοι που επικρατούν κάθε καλοκαίρι είναι άπλετοι: «Έχω ήδη μαυρίσει, δεν χρειάζομαι αντιηλιακό», «είμαι μελαμψή ούτως ή άλλως, τι να το κάνω αντιηλιακό;», «έκατσα μόνο μισή ώρα στον ήλιο, δεν παθαίνω κάτι», «στην πόλη δεν χρειάζεσαι αντιηλιακό». Ποια είναι όμως η σωστή χρήση του αντιηλιακού; Τι κάνουν τα «μαυριστικά» προϊόντα; Πώς δρα το αντιηιακό, ποιοι οι τύποι του και ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι αν δεν το χρησιμοποιούμε;

«Το αντιηλιακό, πρώτα από όλα, είναι το μέτρο προστασίας του δέρματος απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία. Το βάζουμε κάθε μέρα, όποτε βγαίνουμε από το σπίτι μας, είτε για να πάμε στη δουλειά είτε για διασκέδαση, στα μέρη του σώματος τα οποία είναι ηλιοεκτεθειμένα» εξηγεί ο Κώστας Μηλεούνης, Διευθυντής Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος στο Metropolitan Hospital.

Σύμφωνα με τον Κώστα Μηλεούνη, πολύς κόσμος λανθασμένα πιστεύει ότι μια δόση αντιηλιακού αρκεί για πολύωρη προστασία. «Δυστυχώς δεν υπάρχει το ιδανικό αντιηλιακό που να προστατεύει όλο το 24ωρο. Όλα τα αντιηλιακά θέλουν ανανέωση κάθε 2-3 ώρες» σημειώνει.

Αντιηλιακά: Ποιοι είναι οι κατάλληλοι τύποι για κάθε ηλικία

Στα φαρμακεία αλλά και στα εμπορικά καταστήματα υπάρχουν πολλά είδη αντιηλιακών που συχνά μπορεί να προκαλούν σύγχυση.

«Ο καθένας έχει το αντιηλιακό που του ταιριάζει. Παραδείγματος χάρη, σε ένα νέο παιδί δεν θα δώσουμε ένα λιπαρό καλλυντικό. Θα δώσουμε ένα λεπτό σε υφή, να στεγνώνει γρήγορα. Μια κυρία πιο μεγάλης ηλικίας ενδεχομένως να χρειαστεί ένα κρεμώδες αντιηλιακό που να αντικαθιστά και την κρέμα ημέρας. Στα δε παιδάκια, θα βάλουμε αντιηλιακά που έχουν μόνο φυσικά φίλτρα. Τα φυσικά φίλτρα το ιδιαίτερο που έχουν είναι ότι αντανακλούν το φως. Λειτουργούν σαν καθρέφτες. Ενώ εμείς οι μεγάλοι προτιμούμε συνήθως μείγμα φυσικών με χημικά» τονίζει ο Κώστας Μηλεούνης, από το ιατρείο του στο Παλαιό Φάληρο.

Πώς δρα το αντιηλιακό, τι ισχύει για τα «μαυριστικά» προϊόντα

Σύμφωνα με τον πολύπειρο Δερματολόγο «άλλα χαρακτηριστικά έχει το αντιηλιακό που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα και άλλα χαρακτηριστικά το αντιηλιακό που χρησιμοποιούμε στην παραλία. Είναι πιο σκληροτράχηλα, είναι πιο κολλώδη συνήθως και δεν φεύγουν εύκολα με τον ιδρώτα και το νερό». Στα ράφια των καταστημάτων υπάρχουν και πολλά προϊόντα που διαφημίζονται ως ότι υποβοηθούν το μαύρισμα. Η άποψη του κ. Μηλεούνη είναι ότι «υπάρχουν προϊόντα για να μαυρίζει κάποιος. Συνήθως δεν είναι επικίνδυνα αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν προστατεύουν. Ο στόχος της χρήσης του αντιηλιακού δεν είναι να μαυρίσουμε. Απεναντίας είναι να μας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία».

Ποιες οι επιπλοκές της ηλιακής ακτινοβολίας: Οι καρκίνοι και η γήρανση του δέρματος

Όπως αναφέρει, «όση ακτινοβολία “τρώμε”, αθροίζεται. Είναι φασολάκι - φασολάκι που προστίθεται από τη στιγμή που γεννιόμαστε και ευνοείται η γήρανση και η καρκινογένεση. Και προσοχή ιδιαίτερα στην ακτινοβολία που δεχόμαστε στα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μας. Είναι η ηλικία που θα καθορίσει κατά μεγάλο λόγο την πορεία του δέρματος στην ενήλικη ζωή». Οι επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η ηλιακή ακτινοβολία είναι πολλές. Οι βασικές, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο στο Metropolitan, «είναι η εμφάνιση καρκίνων από μια ηλικία και μετά. Υπάρχουν τριών ειδών καρκίνοι: τα βασικοκυτταρικά καρκινώματα, τα ακανθοκυτταρικά και τα μελανώματα. Οι δύο πρώτοι καρκίνοι εμφανίζονται στα μέρη που δέχονται αθροιστικά τη μεγαλύτερη ποσότητα ακτινοβολίας, κυρίως στο πρόσωπο. Αντίθετα, το μελάνωμα δεν το βλέπουμε τόσο στο πρόσωπο. Στους άνδρες εμφανίζεται περισσότερο στον κορμό, ενώ στις γυναίκες στην κνήμη».

Ο δρ. Μηλεούνης επισημαίνει ότι ο ήλιος θέλει προσοχή και πως πρέπει να συμβουλευόμαστε τον δερματολόγο μας και προληπτικά αλλά και όταν βλέπουμε κάποια ασυνήθιστη ελιά ή σημάδι στο σώμα μας.

