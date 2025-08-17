Θεσσαλονίκη: 18χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο στην Κατερίνη

Τραγικό θάνατο βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα στην Κατερίνη, 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.