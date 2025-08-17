Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας

Άμεσα αστυνομικοί του τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειε - Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής

Αστυνομία

Σήμερα το πρωί (17 Αυγούστου 2025) σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αστυνομία ΕΚΑΒ κρατούμενος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark