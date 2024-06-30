Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: 29 προσαγωγές κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης του Europride

H Αστυνομία είχε εκδώσει τις προηγούμενες ημέρες απαγόρευση για συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του Europride

Θεσσαλονίκη: 29 προσαγωγές ατόμων κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης του Europride

Σε 29 προσαγωγές ατόμων προχώρησαν χθες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο πλαίσιο της μεγάλης παρέλασης του Europride.

Συγκεκριμένα, τα άτομα προσήχθησαν από μεμονωμένα περιστατικά, με την ΕΛΑΣ να μην προχωράει στη σύλληψή τους καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία είχε εκδώσει τις προηγούμενες ημέρες απαγόρευση για συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του Europride.

Πηγή: thestival.gr

TAGS: EuroPride Θεσσαλονίκη προσαγωγές
