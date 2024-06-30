Σε 29 προσαγωγές ατόμων προχώρησαν χθες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο πλαίσιο της μεγάλης παρέλασης του Europride.

Συγκεκριμένα, τα άτομα προσήχθησαν από μεμονωμένα περιστατικά, με την ΕΛΑΣ να μην προχωράει στη σύλληψή τους καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία είχε εκδώσει τις προηγούμενες ημέρες απαγόρευση για συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του Europride.

