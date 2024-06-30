Λουκέτο σε beach bar στην Κυπαρισσία - Έκοβε αποδείξεις από… ταμειακές φάντασμα

Στο κλείσιμο για 48 ώρες beach bar, στην Κυπαρισσία, προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν τον έλεγχο έχοντας στη διάθεσή τους το σύγχρονο εργαλείο, Έλεγχος-live, που τους παρέχει πρόσβαση στο φορολογικό προφίλ των επιχειρήσεων, από όπου και αν βρίσκονται, και, σε συνδυασμό με τον επιτόπιο έλεγχο, διαπίστωσαν τα εξής:

Η επιχείρηση ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 15/05/23.

Τα παραστατικά εσόδων εκδίδονταν από δύο ταμειακές μηχανές, για τις οποίες είχε δηλωθεί η παύση της λειτουργίας τους, με δήλωση αυτοπαράδοσης. Παρά το γεγονός αυτό, συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά, εκδίδοντας αποδείξεις. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι καμία από τις μηχανές δεν διαβίβαζε τα δεδομένα στο e-send από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης (Μάιος 2023). Ακόμα η επιχείρηση δεν διέθετε ενεργό POS.

Από τον έλεγχο των Ζ διαπιστώθηκε ότι είχαν κοπεί συνολικά 17.500 αποδείξεις, συνολικής αξίας 193.000 ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ 24.100 ευρώ.

Πλέον του λουκέτου, στην επιχείρηση επιβλήθηκε συνολικά πρόστιμο 13.050 ευρώ (12.050 ευρώ αντιστοιχεί στο 50% της αξίας του ΦΠΑ, που εισπράχθηκε, αλλά δεν αποδόθηκε, και 1000 ευρώ για τη μη δήλωση των μηχανών στην ΑΑΔΕ).

Παράλληλα, τα βιβλία της επιχείρησης ελέγχονται σε βάθος ετών, ώστε να καταγραφεί η φορολογική της συμπεριφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση αυτή ανήκει σε επιχειρηματία της περιοχής. Στην ίδια διεύθυνση, λειτουργούσε ο ίδιος επιχείρηση και παλαιότερα. Είχε και τότε ελεγχθεί και είχαν διαπιστωθεί πάλι φορολογικές παραβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

