Στην καταστροφή με καύση 211 δεμάτων ναρκωτικών ουσιών προχώρησε χθες η προβλεπόμενη από τον νόμο αρμόδια Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Πρόκειται για ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες είχαν κατασχεθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας.

Δείτε βίντεο από την καύση των ναρκωτικών:

Ειδικότερα, καταστράφηκαν:

- 396 κιλά και 448,7 γραμμάρια κοκαΐνη,

- 3 κιλά και 302 γραμμάρια ηρωίνη,

- 585 κιλά και 49,7 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

- 32 κιλά και 294,5 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη,

- 37 κιλά και 135,4 γραμμάρια μεθαμφεταμίνη,

- 2.330 δενδρύλλια κάνναβης και

- 474,2 γραμμάρια MDMA

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, η καταστροφή διενεργήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και σε κατάλληλο χώρο, ενώ η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας για την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.

