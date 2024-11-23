Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη στο Ηράκλειο με την ακύρωση του διπλού μυστηρίου γάμου-βάπτισης λόγω σύλληψης του 36χρονου γαμπρού, λίγες ώρες πριν την εκκλησία. Ο 36χρονος, όπως έγραψε το Cretalive.gr, συνελήφθη πρωινές ώρες του Σαββάτου, στο πλαίσιο επιχείρησης του ΤΑΕ Ηρακλείου, κατόπιν πληροφοριών. Στο σπίτι του βρέθηκαν μεταξύ άλλων περίπου 170 γραμμάρια κοκαίνης, σφαίρες και ένα αγαλματίδιο.

Οι αστυνομικοί φέρεται να είχαν «καραμπινάτη» πληροφορία, το θέμα είναι όμως ότι η επιχείρηση έγινε ανήμερα του γάμου του 36χρονου, ενώ το ζευγάρι θα βάπτιζε και το παιδί του. Δημοσιογραφικές πηγές του Cretalive.gr αναφέρουν ότι οι κουμπάροι και οι σύντεκνοι δεν ήταν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά 14 (!).

Οι οικογένειες ετοίμαζαν τρικούβερτο γλέντι αφού η χαρά θα ήταν διπλή και οι καλεσμένοι εκατοντάδες. Όμως αλλιώς τα σχεδίαζαν, αλλιώς τους ήρθαν.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τα ναρκωτικά, ο 36χρονος φέρεται να τους είπε ότι επρόκειτο να παντρευτεί και όλο αυτό θα ήταν καταστροφικό….

Ήταν όμως αργά. Ο 36χρονος συνελήφθη, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ σοβαρό αδίκημα. Υπό τις συνθήκες αυτές, γάμος-βάπτιση δεν μπορούσαν να τελεστούν.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να ακυρωθεί δηλαδή γάμος λόγω σύλληψης. Συνήθως καταγράφονται συλλήψεις για μπαλοθιές σε πρόγαμους οπότε υπάρχει το χρονικό περιθώριο να αφεθεί ελεύθερος ο μέλλοντας γαμπρός. Εξάλλου το αδίκημα αυτό είναι διαφορετικής φύσης από την κατοχή ναρκωτικών. Στην περίπτωση του 36χρονου η σύλληψη έγινε ανήμερα του γάμου και δικονομικά δεν προβλέπεται κάποιο μέσο ώστε να εμφανιζόταν στο μυστήριο, υπό αστυνομική συνοδεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στη μητέρα του 36χρονου, η οποία στην προσπάθεια της να προστατεύσει το γιο της και να μη χαλάσει ο γάμος, επιχείρησε, όπως αναφέρεται, να εξαφανίσει το τάπερ με την κόκα, αλλά έγινε αντιληπτή.

Πηγή: skai.gr

