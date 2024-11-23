Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το απόγευμα ένας 21χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής για κλοπή κατά συναυτουργία ενώ αναζητούνται συνεργοί του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 3 άτομα εισήλθαν σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Αγία Παρασκευή και αφού αφαίρεσαν 4 κινητά τηλέφωνα αξίας -5.000- ευρώ, εξήλθαν από το κατάστημα.

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που υπηρετεί στην Ομάδα ΔΙΑΣ, αντιλήφθηκε το συμβάν και έπειτα από πεζή καταδίωξη ακινητοποίησε τον 21χρονο, τον οποίο οδήγησαν, από κοινού με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που προσήλθαν στο σημείο, στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, όπου ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των δραστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.