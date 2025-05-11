Θύελλα αντιδράσεων εξακολουθεί να προκαλεί το επεισόδιο που σημειώθηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου στην Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Χανίων, όταν μηχανικός μεγάλου ξενοδοχειακού έργου φέρεται να επιτέθηκε σε υπάλληλο της υπηρεσίας αλλά και στον Αντιδήμαρχο Νίκο Χαζιράκη.

Το περιστατικό βίας στην Πολεοδομία, όπως έχει γράψει το Cretalive, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Δημοτικής αρχής, ενώ αναστάτωση επικρατεί στους κόλπους των εργαζομένων στους ΟΤΑ, με τον Σύλλογο του νομού Χανίων να κάνει λόγο για «τραμπούκικες επιθέσεις» και να καλεί σε άμεσες κινητοποιήσεις.

Με σκληρές εκφράσεις, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Χανίων καταγγέλλει την «πρακτική της Άγριας Δύσης» που –όπως αναφέρει– τείνει να εδραιωθεί σε υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς λίγες μέρες πριν, υπάλληλος του Πρασίνου στη Νέα Χώρα δέχτηκε επίσης σωματική επίθεση από πολίτη.

«Η οργή μας ξεχειλίζει», δηλώνει ο Σύλλογος, καταγγέλλοντας ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι εργάζονται με χαμηλούς μισθούς, ανασφάλεια και ελλείψεις προσωπικού, την ώρα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις δυσκολίες της καθημερινής λειτουργίας αλλά και επιθέσεις εν ώρα καθήκοντος.

«Δεν είμαστε οι υπάλληλοι η αιτία των προβλημάτων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, με σαφή αιχμή προς την Πολιτεία και τις αποφάσεις που –κατά τον Σύλλογο– έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη σύλληψη και παραπομπή στη Δικαιοσύνη των δραστών των επιθέσεων, αλλά και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα όσων υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος προκήρυξε στάση εργασίας για τη Δευτέρα 12 Μαΐου και κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8:30 π.μ. έξω από την Πολεοδομία Χανίων, ενώ θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στην Εισαγγελία Χανίων.

