Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Πύργου, καθώς η συνεχόμενη και ισχυρή βροχόπτωση επί ώρες οδήγησε σε επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο. Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Λαντζόι, όπου η γέφυρα του Ενιπέα ποταμού υπέστη σοβαρή ζημιά και ουσιαστικά έσπασε, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.

Από τη ζημιά στη γέφυρα έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τις κατοικίες περίπου δέκα οικογενειών, οι οποίες παραμένουν αποκομμένες, σύμφωνα με το Patris News.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για τη δυνατότητα μετακίνησης σε περίπτωση ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση της βροχής προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ενώ αναμένεται αυτοψία ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και να δρομολογηθούν λύσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι

Η δυνατή νεροποντή που έπληξε νωρίτερα τον Πύργο, έχει προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε γειτονιές της πόλης. Μετά τα πλημμυρισμένα προαύλια των σχολείων και τους κεντρικούς δρόμους, σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν και κάτοικοι περιφερειακά της πόλης. Ενδεικτικό της κατάστασης, η οδός Παπαγεωργίου όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι, από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.

Πυροσβέστες, μετέφεραν στην κυριολεξία στα “χέρια” τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνση από αυτό.

