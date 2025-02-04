Λογαριασμός
Νέο Ψυχικό: Στη φυλακή ο 48χρονος συνεργός στη δολοφονία του τοπογράφου

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση - Είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για συμμετοχή σε απαγωγή γνωστού εφοπλιστή

Νέο Ψυχικό

Της Έλενας Γαλάρη 

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 48χρονος κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη για απλή συνέργεια στη δολοφονία του τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ως δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας έχει ήδη προφυλακιστεί ένας 44χρονος ο οποίος με σκούτερ, προσέγγισε το αυτοκίνητο του τοπογράφου και άνοιξε πυρ. Το συγκεκριμένο σκούτερ, φέρεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να του το είχε προμηθεύσει ο 48χρονος, όπως και ένα λευκό αυτοκίνητο, για τα οποία είχε βγάλει πλαστά ΑΦΜ, για να αγοράσει αυτά τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην εγκληματική ενέργεια.

Στο παρελθόν ο 48χρονος είχε κατηγορηθεί και για συμμετοχή σε απαγωγή γνωστού εφοπλιστή. 
 

Πηγή: skai.gr

