Ντίνος Καρύδης: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στο Κοιμητήριο Ζωγράφου

Σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης τελείται αυτή την ώρα η νεκρώσιμος ακολουθία για τον αγαπημένο ηθοποιό 

Κηδεία Ντίνου Καρύδη

Ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, Ντίνος Καρύδης, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου βυθίζοντας στο πένθος την κόρη του Σμαράγδα Καρύδη, την αγαπημένη του σύζυγο Τζούλια Αργυροπούλου και όλο το ελληνικο θέατρο.

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του εδώ και χρόνια -ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο από το 2010, ενώ το 2018 είχε υποστεί έμφραγμα κατά τη διάρκεια του μεγάλου συλλαλητηρίου για τη Συμφωνία των Πρεσπών και χρειάστηκε να του τοποθετηθεί βηματοδότης- τελικά τον κατέβαλαν και οδήγησαν στη μεγάλη αυτή απώλεια στα 85 του χρόνια. 

