Το μεγαλύτερο έπαθλο των τελευταίων 7 ετών στο ΤΖΟΚΕΡ: Κληρώνει 12,3 εκατ. ευρώ απόψε στις 22:00 – Πώς θα διεκδικήσετε το mega τζακ ποτ

Τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων 7 ετών διεκδικούν απόψε οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ: 12,3 εκατομμύρια ευρώ. Το οκταψήφιο ποσό θα κερδίσει όποιος ή όποιοι καταφέρουν να μαντέψουν σωστά τους 5+1 αριθμούς που θα βγάλει η κληρωτίδα, απόψε στις 22:00.



Παράλληλα, με 5 σωστές προβλέψεις, οι παίκτες διεκδικούν τα έπαθλα των 100.000 ευρώ που μοιράζει το παιχνίδι στους νικητές της 2ης κατηγορίας.



Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση για το mega τζακ ποτ των 12,3 εκατομμυρίων ευρώ μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους έως τις 21:30 στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, ή διαδικτυακά, από όπου κι αν βρίσκονται, μέσω του opaponline.gr. Τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όσο και online, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία ΤΖΟΚΕΡ.



Η κλήρωση στις 22:00, θα μεταδοθεί στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube και όποιος επιθυμεί μπορεί να την παρακολουθήσει ζωντανά.



Απανωτά τζακ ποτ από τις 11 Ιουλίου



Το ποσό ρεκόρ των 12,3 εκατ. ευρώ, που μοιράζει απόψε το ΤΖΟΚΕΡ στην πρώτη κατηγορία, έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 29 συνεχόμενων τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί από τις 11 Ιουλίου. Πρόκειται μάλιστα για το υψηλότερο έπαθλο στο παιχνίδι από τον Φεβρουάριο του 2017, όταν ένας υπερτυχερός παίκτης είχε κερδίσει 16,4 εκατ. ευρώ.



Κέρδη άνω των 77 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους



Από την αρχή του έτους, το ΤΖΟΚΕΡ έχει μοιράσει συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 77 εκατομμύρια ευρώ στους νικητές όλων των κατηγοριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού, μέσα στο 2024 έχουν αναδειχθεί 8 νικητές στην πρώτη κατηγορία του ΤΖΟΚΕΡ, ενώ 136 τυχεροί «πεντάρηδες» έχουν κερδίσει από 100.000 ευρώ ο καθένας.



18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.