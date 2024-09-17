Κώστας Καρουσάκης: Το τελευταίο αντίο στον μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή

Το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστό από την κόρη του και γνωστή τραγουδίστρια, Ελένη Καρουσάκη, πως ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή. Και σήμερα στον Ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου, η οικογένειά του και στενοί του φίλοι και συνεργάτες λένε το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που πραγματικά άφησε το αποτύπωμά του στον χώρο.

Ο Κώστας Καρουσάκης γεννήθηκε στον Άγιος Γεώργιος Συκούσης, στη Χίο, ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1943. Ήταν Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και πρώην επιχειρηματίας. Υπήρξε ανακάλυψη του Στέλιου Χρυσίνη, δούλεψε κοντά στον Πάνο Γαβαλά, τον Τσιτσάνη και τη Σωτηρία Μπέλλου.

Το όνομα του τραγουδιστή συνδέθηκε άρρηκτα με την υπόθεση του Νίκου Κοεμτζή, που συντάραξε τα ελληνικά δικαστικά χρονικά εν μέσω χούντας και αυτό ήταν ένα γεγονός που τον ενοχλούσε πολύ.

Το 1974 άνοιξε το δικό του κέντρο «Καρουσάκης» στην περιοχή Τζιτζιφιές της Αττικής. Από το μαγαζί του περάσαν πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες της εποχής και άλλοι που βρίσκονταν στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Μερικά από αυτά τα ονόματα είναι οι Ρένα Βιολάντη, Αντύπας, Κατερίνα Στανίση, Νάγια Τρώνη, Πίτσα Παπαδοπούλου, Κική Ασημακοπούλου, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Μαρίνα Βλαχάκη, Κώστας Κόλλιας, Σπύρος Δεναξάς, το μπαλέτο της Έρρικα Μπρόγιερ, Τέρης Χρυσός, Άντζελα Δημητρίου και πολλοί άλλοι.

Αρκετοί από αυτούς που ξεκίνησαν την καριέρα τους στο μαγαζί του βρίσκονται σήμερα στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου για να τον αποχαιρετίσουν και να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Γιούλη, τα παιδιά και τα εγγόνια του που είναι συντετριμμένα από την απώλεια.

