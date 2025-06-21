Ένας 33χρονος σκοτώθηκε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στα Ροδωπού της ΔΕ Κολυμβαρίου, στα Χανιά, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ένα άκομη άτομο περίπου 25 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κισσάμου.

To Εργατικό Κέντρο Χανίων και η Επιθεώρηση Εργασίας έχουν ενημερωθεί και διερευνούν αν πρόκειται για εργατικό δυστύχημα όπως αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

