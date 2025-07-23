Επτά χρόνια από το Μάτι: Τρισάγιο και λουλούδια στο μνημείο στον Νέο Βουτζά

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 23η Ιουλίου 2018, την ημέρα που μια από τις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας έπληξε το Μάτι και τις γύρω περιοχές της Ανατολικής Αττικής, αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς και μια ανεξίτηλη εθνική θλίψη.

Και για μια ακόμη χρονιά, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες και επιζώντες των κοινοτήτων που επλήγησαν επέστρεψαν στον τόπο της τραγωδίας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το Μνημείο Θυμάτων στον Νέο Βουτζά, μπροστά στον Άγιο Ιωάννη, όπου έδωσαν το «παρών» εκατοντάδες άνθρωποι της περιοχής. Εκεί τελέστηκε αρχικά τρισάγιο, έγινε προσκλητήριο νεκρών και τηρήθηκε μια «εκκωφαντική» σιγή δύο λεπτών, στη μνήμη των νεκρών. Αμέσως μετά, όλοι άφησαν από ένα λουλούδι μπροστά στο μνημείο. Από τον ναό του Αγίου Ιωάννη ξεκίνησε η μεγάλη πομπή προς τον Ν.Α.Ο.Μ.Α (Ναυταθλητικός Όμιλος Μάτι Αττικής) στο Μάτι.

Η πυρκαγιά του 2018, που ξεκίνησε από την Πεντέλη και γιγαντώθηκε από τους ακραίους ανέμους, κατέκαψε σε λίγες ώρες σπίτια, δάση και, πρωτίστως, ανθρώπινες ζωές. Η ταχύτητα της φωτιάς, σε συνδυασμό πολλούς ακόμη παράγοντες, εγκλώβισε χιλιάδες κατοίκους και παραθεριστές. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους στα σπίτια τους, στα αυτοκίνητά τους, ή στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη θάλασσα για να σωθούν. Οι εικόνες από το «οικόπεδο του τρόμου», όπου βρέθηκαν 26 απανθρακωμένοι άνθρωποι αγκαλιασμένοι, παραμένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη ως το πιο σκληρό σύμβολο της τραγωδίας.

Επτά χρόνια μετά, η περιοχή φέρει ακόμα τα σημάδια της πύρινης λαίλαπας. Παρά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης και τις δενδροφυτεύσεις, το τοπίο παραμένει πληγωμένο. Για τους κατοίκους και τους συγγενείς των θυμάτων, ο χρόνος δεν έχει απαλύνει τον πόνο, ούτε έχει σβήσει τα ερωτήματα για τις ευθύνες.

«Δεν σιωπούμε, δεν θα μας θάψουν δεύτερη φορά»

Το μήνυμα ότι δεν θα σωπάσουν μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στέλνουν οι επιζώντες και συγγενείς θυμάτων στο Μάτι.

Κατά το δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων μνήμης στον Ναυταθλητικό Όμιλο στο Μάτι, έγινε δεύτερο προσκλητήριο νεκρών, ενώ προβλήθηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο με τις δραματικές στιγμές της φωτιάς του 2018.

