Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί έξω από το Εφετείο Αθηνών στη Λουκάρεως, όπου και ανακοινώθηκε η απόφαση για το Μάτι.

Η απόφαση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με αρκετούς συγγενείς θυμάτων να ξεσπούν. Οι συγγενείς και οι εγκαυματίες από το Μάτι δεν ήταν μόνοι τους ωστόσο. Στο πλευρό τους είχαν πολίτες, από φορείς, συλλογικότητες και μεμονωμένους ανθρώπους. Η εικόνα που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν αυτή των συγγενών θυμάτων της Μάνδρας, κάποιοι από τους οποίους έδωσαν το «παρών» σήμερα στο Εφετείο για να στηρίξουν τους χαροκαμένους συνανθρώπους τους από το Μάτι.

«Ήρθαμε σήμερα εδώ, δυστυχώς, σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα, καθώς σε αυτό το δικαστήριο, σε αυτή τη δίκη, ζητούν τη δικαίωσή τους 120 συγγενείς θυμάτων. Και δυστυχώς, για άλλη μια φορά, βρεθήκαμε στο ίδιο έργο θεατές. Κανένας δεν απέδωσε τη δικαιοσύνη που πρέπει. Το ζήσαμε πρώτοι εμείς στη Μάνδρα, το ζήσανε εκείνοι με τη σειρά τους τώρα. Δυστυχώς, υπάρχει και άλλο ένα δικαστήριο που θα έρθει σε λίγο καιρό, που λυπάμαι ότι το ίδιο θα ζήσουν και εκείνοι οι άνθρωποι» δήλωσε ο Αναστάσιος Μπερέτας, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017.

Ο Αναστάσιος έχασε τον πατέρα του σε εκείνες τις πλημμύρες, με τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν το φορτηγό το οποίο οδηγούσε και εν τέλει η σορός του να εντοπίζεται σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

«Βλέπουμε ότι το δικαστικό σύστημα είτε δεν μπορεί, είτε δεν θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι το λυπητερό, γιατί πίσω από κάθε νούμερο που χάθηκε, που το έχουν σαν νούμερο, κρύβεται μια ανθρώπινη ζωή, υπάρχει μια οικογένεια η οποία θλίβεται, πονά και ζητά δικαιοσύνη. Αυτό που επιθυμούμε είναι δικαιοσύνη, είναι να μην κάνει διακρίσεις η δικαιοσύνη στα θύματα και να αλλάξει επιτέλους αυτή η κατάσταση στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να θρηνούμε άλλο εν καιρώ ειρήνης, δεν μπορούμε άλλο να πονάμε με αυτόν τον τρόπο και να βλέπουμε ένα δικαστικό και πολιτειακό σύστημα απέναντί μας να μας λοιδορεί και να μας μειώνει και να μας εξαπατάει με αυτόν τον τρόπο» τόνισε κλείνοντας ο Αναστάσιος Μπερέτας.

