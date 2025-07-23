Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες της Τετάρτης, 23 Ιουλίου 2025, στην περιοχή της Χαλκίδας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων καθώς και της Α΄ Ο.Π.Κ.Ε. Χαλκίδας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και εμπεριστατωμένη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας πιστοποιήθηκε η εμπλοκή των συλληφθέντων ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, οι οποίοι είχαν συστήσει δομημένο εγκληματικό δίκτυο με σκοπό την αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης.

Ειδικότερα, προέκυψε ο ρόλος του κάθε μέλους ως εξής:

30χρονος ημεδαπός, αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, λειτουργούσε ως ο βασικός διακινητής, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος για την καθημερινή πώληση των κατεχόμενων ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε έρευνα ειδικού διαμορφωμένου χώρου που διαχειριζόταν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που χρησιμοποιούνται τόσο για τη συσκευασία, όσο και για την εισπνεόμενη χρήση ναρκωτικών ουσιών, -470- ευρώ, καθώς και ένα (1) κινητό τηλέφωνο,

52χρονος ημεδαπός, είχε το ρόλο του ταμία, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ και μπλοκάκι με ιδιόχειρες σημειώσεις σχετικά με αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών και

51χρονη ημεδαπή, είχε το ρόλο της φύλαξης των ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της - «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 467,76 γραμμάρια ηρωίνης και 271,3 γραμμάρια κοκαΐνης, αμφότερα διαμοιρασμένα συνολικά σε 32 συσκευασίες, 2 ζυγαριές ακριβείας καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για ναρκωτικά, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

