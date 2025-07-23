Λογαριασμός
Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στον Φενεό

 Ένας εποχικός πυροσβέστης υπέστη ελαφρά εγκαύματα και ακόμη ένας πυροσβέστης (μόνιμος) αντιμετώπισε ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα

Πυροσβεστική

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου διακομίστηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στον Φενεό Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διαδικασία κατάσβεσης στο πεδίο της αναζωπύρωσης ένας εποχικός πυροσβέστης υπέστη ελαφρά εγκαύματα και ακόμη ένας πυροσβέστης (μόνιμος) αντιμετώπισε ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

