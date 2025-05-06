Επιχείρηση της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε σήμερα σε 7 κτηματολογικά γραφεία της Αττικής για υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε δωροδοκίες, δωροληψίες, «γρηγορόσημα» και άλλα αδικήματα. Φέρεται να απαιτούσε μεγαλύτερα ή μικρότερα χρηματικά ποσά από πολίτες προκειμένου να εγκρίνει νόμιμα αιτήματα μεταγραφών και άλλων συναλλαγών ακινήτων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 9 άτομα. Πρόκειται για 6 υπάλληλους των κτηματολογικών γραφείων, ανάμεσα στους οποίους και μία προϊσταμένη καθώς και 3 ιδιώτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δραστηριότητες των κατηγορούμενων αφορούν σε επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με περιουσιακά στοιχεία πολιτών και οι τρεις ιδιώτες φέρονται ότι ήταν μεσάζοντες που δωροδοκούσαν τους υπαλλήλους για λογαριασμό άλλων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αμοιβές για το «γρηγορόσημο» ήταν περίπου 500 ευρώ η κάθε περίπτωση.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η έρευνα ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024 και μάλιστα μετά από καταγγελίες της ίδιας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ήταν σε γνώση της όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Αναμένοντας τα πλήρη αποτελέσματα της σημερινής επιχείρησης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και η Διοίκηση του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τους εμπλεκόμενους.

«Σε κάθε περίπτωση η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, είναι η μόνη οδός που διασφαλίζει την ορατότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών, των επαγγελματιών, αλλά και των εργαζόμενων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και η Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου δηλώνουν προς πάσα κατεύθυνση ότι συνεργάζονται αδιάλειπτα και απρόσκοπτα με τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές, προκειμένου να μην επιτρέψουν φαινόμενα διαφθοράς.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει θεσπίσει τα αναγκαία ψηφιακά εργαλεία όπως το akinita.gov.gr και το support.ktimatologio.gr μέσω των οποίων εξυπηρετούνται για τα επείγοντα αιτήματα χιλιάδες επαγγελματίες και πολίτες.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Κτηματολογίου, Χρήστος Μπουκώρος δήλωσε: «Οι επίορκοι να μην περιμένουν κάλυψη ή επιείκεια. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχωρά στη νέα εποχή, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Φαινόμενα διαφθοράς δεν έχουν θέση στο Κτηματολόγιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με παρέμβαση του οποίου ξεκίνησε η έρευνα».

Συγχαρητήρια Κυρανάκη στην ΕΛ.ΑΣ

Τα συγχαρητήριά του στην αστυνομία έδωσε με ανάρτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν αρμόδιος για το Κτηματολόγιο.

«Συγχαρητήρια στην ΕΛ.ΑΣ. και στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων για τη σημερινή επιχείρηση και τις εφόδους που πραγματοποίησαν σε 7 Κτηματολογικά Γραφεία. Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, εξαρθρώνεται κύκλωμα που απαιτούσε μεγαλύτερα ή μικρότερα χρηματικά ποσά, τα γνωστά «γρηγορόσημα» από πολίτες για να εγκρίνει νόμιμα αιτήματα μεταγραφών και άλλων συναλλαγών ακινήτων.

Τα ψηφιακά εργαλεία που δημιουργήσαμε και τα οποία συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι απέφευγαν να χρησιμοποιούν, δεν προσφέρουν μόνο ταχύτητα, αλλά ενισχύουν και τη διαφάνεια απέναντι σε τέτοια φαινόμενα διαφθοράς. Οι πολίτες κατήγγειλαν συγκεκριμένα περιστατικά, εμείς ενημερώσαμε την Ελληνική Αστυνομία που έκανε τη δουλειά της αθόρυβα και μεθοδικά. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αλλά και το νέο Υφυπουργό, αρμόδιο για το Κτηματολόγιο, Χρήστο Μπουκώρο για την συνεργασία.

Αξίζουν όμως συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο του Κτηματολογίου Στέλιο Σακαρέτσιο @sakaretsios που με ψηφιοποίηση και διαφάνεια έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα μιας πολύπαθης δημόσιας υπηρεσίας. Προσωπικά, καλώ ακόμη και σήμερα τους πολίτες να μη φοβούνται, να καταγγέλλουν τα περιστατικά εκβιασμού και διαφθοράς. Όσοι το τόλμησαν, σήμερα δικαιώνονται. Προχωράμε».

