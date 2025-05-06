Αναβλήθηκε για τις 17 Ιουνίου 2025 η ακρόαση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης των τηλεοπτικών σταθμών ΑΝΤ1, Star, και Open για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασαν το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού έφυγε σε ηλικία 31 από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024.

Ο αιφνιδιαστικός θάνατός του παρουσιάστηκε από τις εκπομπές που παρουσίασαν ο Γιώργος Λιάγκας στον ΑΝΤ1, η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star και ο Πέτρος Κουσουλός στο Open με τρόπο που προκάλεσε αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη, καθώς προέβαλαν είτε άσχετες πληροφορίες με τις συνθήκες του θανάτου είτε -ακόμη χειρότερα- σενάρια που ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν από τις Αρχές.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ποδοσφαίρου και ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Τάσος Μπακασέτας είχε αντιδράσει τότε έντονα στο όργιο παραπληροφόρησης, δηλώντας ότι ντρέπεται για τα δημοσιεύματα όπως και για τους δημοσιογράφους που δεν σεβάστηκαν την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, προσβάλλοντας τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι από τον ντροπιαστικό τρόπο που παρουσίασαν τα γεγονότα οι προαναφερθέντες στον ΑNT1, στο Star, αλλά και στο Open διαφοροποιήθηκε ακόμη και η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Open, Εύα Αντωνοπούλου, η οποία αισθάνθηκε την ανάγκη να δηλώσει ότι «δεν αισθάνομαι πως κάνω την ίδια δουλειά με αυτούς».

Μετά τον σάλο που ξέσπασε, το ΕΣΡ αντέδρασε, 5 μέρες αργότερα στις 14 Οκτωβρίου 2024 ανοίγοντας 3 φακέλους για την υπόθεση. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 7 μήνες για να καλέσει σε ακρόαση τους δύο από τους τρεις σταθμούς, τον ΑΝΤ1 και το Star, αφήνοντας εκτός συζήτησης το Open.

Ο ΑΝΤ1 και το Star κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ελεγχόμενοι για τη μη «μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης», αλλά και την «ποιοτική στάθμη προγράμματος» από τις εκπομπές «Το Πρωινό» και «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Παραδόξως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκε πως δεν είχε κληθεί το Open για την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού!

Κι έτσι τα μέλη του ΕΣΡ αποφάσισαν να δώσουν αναβολή -την οποία ζήτησαν ο ANT1 και το Star- για την κοινή ακρόαση και των 3 σταθμών ANT1, Star και Open στις 17 Ιουνίου.

Μετά την ακρόαση θα ακολουθήσει η υποβολή των υπομνημάτων από τους σταθμούς, η εισήγηση των ειδικών επιστημόνων της Αρχής, και η λήψη απόφασης από την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

