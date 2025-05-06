Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π) διοργανώνουν το Σάββατο 10 Μαΐου 2025 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα (Βασ. Κωνσταντίνου 50, 11634) ημερίδα για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση με τίτλο «Η δύναμη στη φωνή σου».

Στο πλαίσιο αυτής της Ημερίδας το Κ.Κ.Π.Π.Α. και το Ι.Υ.Π. την επόμενη μέρα Κυριακή 11 Μαΐου 2025 και ώρα 11.π.μ. καλούν τους δημοσιογράφους σε μια ανοιχτή συζήτηση στα κεντρικά γραφεία του Κ.Κ.Π.Π.Α. (Τσόχα 5, 11521 Αμπελόκηποι). Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα υπάρχει online μετάδοση.

Όπως σημειώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, η παιδική σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα, επιφέροντας καταστροφικές επιπτώσεις στη σωματική και την ψυχική υγεία των παιδιών. Συνδέεται στενά με σοβαρές δυσκολίες στη ζωή του ανθρώπου και με την ανάπτυξη εξαρτήσεων και ψυχοπαθολογίας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η παιδική σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει κάθε μορφή σωματικής ή συναισθηματικής κακομεταχείρισης, παραμέλησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή εμπορίας που οδηγεί σε πραγματική ή δυνητική βλάβη της υγείας, της ανάπτυξης ή της αξιοπρέπειας του παιδιού. Το φαινόμενο εντοπίζεται στο πλαίσιο σχέσεων ευθύνης, εμπιστοσύνης ή εξουσίας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα περίπλοκη την αναγνώριση και την αντιμετώπισή του.

«Σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε σκέψεις προκειμένου να βρούμε το θεμιτό πλαίσιο προβολής ζητημάτων που άπτονται της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.