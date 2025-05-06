Συνελήφθη σε ειδική επιχείρηση που διεξήχθη από το Τμήμα Αναζητήσεων 63χρονος φυγόποινος με ποινή κάθειρξης 20 έτη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων καταχρώμενος την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικός, ο οποίος κρυβόταν τα τελευταία χρόνια γνωρίζοντας ότι διώκεται

Η σύλληψη 63χρονου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 20 ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων που δε συμπλήρωσαν τα 12 έτη και κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, επετεύχθη το Σάββατο (3/5) σε ειδική επιχείρηση σε χωριό της Κορινθίας από το Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Προηγήθηκε πολύμηνη διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται για τις συγκεκριμένες σοβαρές κατηγορίες, άλλαζε συνεχώς τόπους απόκρυψης.

Ειδικότερα, ο 63χρονος εκμεταλλευόμενος τόσο την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικός σε Ειδικό Δημοτικό σχολείο της Αττικής όσο και τις δυσκολίες των ανήλικων μαθητών, τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τριών ανήλικων κοριτσιών κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και αναμένεται να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης για την έκτιση της ποινής του.

Πηγή: skai.gr

