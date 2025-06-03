Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στα Μέγαρα, για τη διερεύνηση πληροφοριών, σχετικά με αποθήκευση και διακίνηση όπλων πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 2 Ιουνίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή δύο δικαστικών λειτουργών και τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, καθώς και της Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε -6- οικίες και -3- βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους, που βρίσκονται στην ανωτέρω περιοχή, ενώ ταυτόχρονα διενεργήθηκαν αστυνομικοί έλεγχοι σε πλήθος ατόμων και οχημάτων.

Κατά τις έρευνες συνελήφθη 23χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ συγκατηγορούμενός της τυγχάνει 24χρονος ημεδαπός.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πυροβόλο όπλο, με μήκος κάνης 17 εκατοστά

3 γεμιστήρες

116 φυσίγγια

ξιφολόγχη στρατιωτικού τύπου, συνολικού μήκους -28,5- εκατοστά και συνολικό μήκος λάμας 17 εκατοστά,

57 κοσμήματα χρυσού χρώματος (αλυσίδες και κολιέ με μενταγιόν, δαχτυλίδια, βέρες, σκουλαρίκια (σε ζεύγη), βραχιόλια)

8 κινητά τηλέφωνα

καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και –7- κάμερες και

το χρηματικό ποσό των εξακοσίων -675- ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

