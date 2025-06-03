Κρήτη: Ξαπλώστρες, διάδρομοι και αμμουδιά πάνω στα βράχια στο Μαράθι – Αποκλεισμό της παραλίας καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Σε εργασίες διαμόρφωσης πάνω στον αιγιαλό, προχωρούν από χθες τα συνεργεία του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου στο Μαράθι, μετά την επανεκκίνηση των οικοδομικών εργασιών που έγινε μετά τη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της πολεοδομίας του δήμου Χανίων και ενώ είχε μεσολαβήσει το πρωτοφανές επεισόδιο με τους τραμπουκισμούς εντός της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι της περιοχής αλλά και θαμώνες, καταγγέλλουν στο zarpanews.gr, ότι από χθες η πρόσβαση στην παραλία έχει αποκλειστεί και αναρωτιούνται εάν έχει παρθεί άδεια για τόσο βαριές παρεμβάσεις πάνω στον αιγιαλό, από ποια υπηρεσία και με ποια διαδικασία! Μάλιστα, έχουν κάνει ήδη από νωρίς σήμερα το πρωί, έγγραφες καταγγελίες τόσο στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Χανίων όσο και στην Κτηματική Υπηρεσία ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε αυτοψία, κάτι που μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης δεν είχε γίνει ενώ οι εργασίες συνεχίζονταν κανονικά.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά βίντεο που κατέγραψαν πολίτες, οι εργασίες αφορούν ξύλινους διαδρόμους τοποθετημένους στα βράχια, εξέδρες για ομπρελοκαθίσματα ή τραπεζάκια, ξαπλώστρες τύπου «κρεβάτια» σε συγκεκριμένο τμήμα των βράχων έχει τοποθετηθεί πύλη ενώ σε άλλο σημείο η εικόνα παραπέμπει σε βαριές χωματουργικές εργασίες με σπάσιμο βράχων.

Υπενθυμίζεται ότι αφορμή για την έφοδο ενός μηχανικού του ξενοδοχείου με καδρόνι μέσα στην πολεοδομία, ήταν η έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας που διαπίστωνε αυθαίρετο τοιχίο στην παραλία, μετά από έλεγχο ο οποίος είχε γίνει πάλι μετά από καταγγελίες πολιτών.

