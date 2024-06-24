Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο φαράγγι της Τρυπητής στα Χανιά

Σε εξέλιξη είναι από την πυροσβεστική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός ατόμου στο φαράγγι της Τρυπητής στα Χανιά



Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τραυματία

Πηγή: skai.gr

Το πρωί θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση ώστε να συμμετάσχει στις έρευνες - αν χρειαστεί - και εναέριο μέσο

