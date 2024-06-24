Λογαριασμός
Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο φαράγγι της Τρυπητής στα Χανιά

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τραυματία

Το πρωί θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση ώστε να συμμετάσχει στις έρευνες - αν χρειαστεί - και εναέριο μέσο

Σε εξέλιξη είναι από την πυροσβεστική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός ατόμου στο φαράγγι της Τρυπητής στα Χανιά

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τραυματία



Το πρωί θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση ώστε να συμμετάσχει στις έρευνες - αν χρειαστεί - και εναέριο μέσο
