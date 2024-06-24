«Το ‘στρωσε» με χαλάζι στη δυτική Φθιώτιδα

Άνοιξαν οι ουρανοί στα χωριά του Τυμφρηστού και μέχρι τα Βαρδούσια και τη Σαράνταινα…
«Χαλασμός» αργά το απόγευμα της Κυριακής στα χωριά της δυτικής Φθιώτιδας, από ισχυρές βροχοπτώσεις, που δυστυχώς συνοδευόντουσαν και από χαλαζόπτωση.
Ειδικά στο Νεοχώρι Τυμφρηστού, η γη «άσπρισε» λες και χιόνισε από τη σφοδρή χαλαζόπτωση.
Πηγή: www.lamiareport.gr
- Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο φαράγγι της Τρυπητής στα Χανιά
- Εκδήλωση «Phantom Phriday» στις 5 Ιουλίου στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας για τα 50 χρόνια παρουσίας των αεροσκαφών F-4 στην Πολεμική Αεροπορία
- Τραγωδία στο Ζούμπερι: 45χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει ηλικιωμένο στη θάλασσα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.