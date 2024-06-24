«Το ‘στρωσε» με χαλάζι στη δυτική Φθιώτιδα

Άνοιξαν οι ουρανοί στα χωριά του Τυμφρηστού και μέχρι τα Βαρδούσια και τη Σαράνταινα…

«Χαλασμός» αργά το απόγευμα της Κυριακής στα χωριά της δυτικής Φθιώτιδας, από ισχυρές βροχοπτώσεις, που δυστυχώς συνοδευόντουσαν και από χαλαζόπτωση.

Ειδικά στο Νεοχώρι Τυμφρηστού, η γη «άσπρισε» λες και χιόνισε από τη σφοδρή χαλαζόπτωση.

