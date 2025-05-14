Σε στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00 προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο «Αττικόν» και στο νοσοκομείο Νίκαιας, αντιδρώντας στον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας για μεταφορά των παιδιατρικών, γυναικολογικών-μαιευτικών κλινικών και τμημάτων από το νοσοκομείο «Αττικόν» στο νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» (πρώην Λοιμωδών).

Επίσης οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας. Την κινητοποίηση στηρίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

«Το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, το οποίο θα μπορούσε και να στηρίξει τα υπόλοιπα μεγαλύτερα νοσοκομεία και να εξυπηρετήσει εκατοντάδες ασθενείς μεταφέρεται στο Αττικό Νοσοκομείο όχι για να λειτουργήσει προφανώς πλήρως, αλλά για να το αποσυμφορήσει δήθεν από τα ράντζα», αναφέρουν οι εργαζόμενοι κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα και αντιεπιστημονικά σχέδια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

