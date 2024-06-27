Οι δράστες της επίθεσης στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Θα εξαλειφθούν τα υπολείμματα που επιμένουν σε τέτοιου είδους δραστηρίοτητες, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ανέφερε ότι 1.000 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ περιπολούν μέρα και νύχτα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και καταπολεμούν την εγκληματικότητα.

Δήλωσε ότι υπάρχει σημαντική ενίσχυση της Αστυνομίας στην Αθήνα με 800 αστυνομικούς που έρχονται από την περιφέρεια και 400 στη Θεσσαλονίκη, ενώ επιστρέφουν 500 αστυνομικοί από αποσπάσεις.

Ανέφερε ότι πλέον και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ θα βεβαιώνουν παραβάσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμεροφοβία. Πρόσθεσε ότι υπάρχει πρόταση της αστυνομίας προκείμενου σε συνεργασία της κυβέρνησης με την περιφέρεια και τους δήμους να αποφασισθεί πού θα μπουν.

Σημείωσε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για τις κάμερες σώματος σε αστυνομικούς που επιχειρούν καθημερινά.

Πηγή: skai.gr

