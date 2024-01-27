Λίγες νεφώσεις παροδικά και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θράκη και από το απόγευμα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, από νωρίς το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 και στο βορειοδυτικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από -03 (μείον 3) έως 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 16 και στη νησιωτική χώρα από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από αργά το βράδυ οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι 4 με 6 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 7 μποφόρ. Από το βράδυ στο Θερμαϊκό έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στα βόρεια ορεινά. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος με εκ νέου αύξηση των νεφώσεων τη νύχτα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα ανατολικά σε 5 με 7 και το βράδυ στην Εύβοια πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, νωρίς το πρωί τοπικά και από το βράδυ ανατολικά και τα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 17 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Στα νότια βόρειοι βόρειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι νωρίς το απόγευμα και εκ νέου τη νύχτα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 στα ανατολικά και τις Σποράδες 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το βράδυ βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες και εκ νέου τη νύχτα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι 6 με 7 και το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, της τάξης των 5 - 6 βαθμών Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από -04 (μείον 4) έως 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 15 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στην ανατολική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης και πιθανώς σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια από -05 (μείον 5) έως 09 με 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

