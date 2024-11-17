Θεσσαλονίκη: Παρενοχλούσαν δύο 17χρονες από το κέντρο της πόλης μέχρι την Πυλαία

Στιγμές τρόμου καταγγέλλουν ότι έζησαν δύο 17χρονες το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άνδρες τις ακολούθησαν παρενοχλώντας τις, από το κέντρο της πόλης μέχρι την Πυλαία.

Σύμφωνα με την καταγγελία των δύο κοριτσιών, οι δύο άνδρες τις ακολούθησαν από την στιγμή που μπήκαν στο αστικό λεωφορείο στο ύψος της Αριστοτέλους, μέχρι και την περιοχή της Πυλαίας, όταν και αποβιβάστηκαν.

Σύμφωνα με το thestival.gr τα δύο κορίτσια συνέχισαν να έχουν κοντά τους τους δύο άνδρες και στην Πυλαία μετά την αποβίβασή τους και τότε μπήκαν σε κατάστημα για να προστατευτούν. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως οι δύο άνδρες δεν πτοήθηκαν ούτε τότε και περίμεναν έξω από το κατάστημα.

Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στους δύο άνδρες. Πρόκειται για δύο μετανάστες 19 και 24 χρονών, με καταγωγή από την Συρία και το Πακιστάν.

Πηγή: skai.gr

