Bοτανικός: 15χρονη στο νοσοκομείο τα ξημερώματα, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο  Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ στον Βοτανικό

Bοτανικός: 15χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί μια 15χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο, που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρας στον Βοτανικό.

Η Αστυνομία συνέλαβε μία 28χρονη, η οποία ήταν η υπεύθυνη του καταστήματος, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

