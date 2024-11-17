Bοτανικός: 15χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί μια 15χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο, που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρας στον Βοτανικό.

Η Αστυνομία συνέλαβε μία 28χρονη, η οποία ήταν η υπεύθυνη του καταστήματος, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

