Ο Βασίλης Ματζουράνης από το μουσικό συγκρότημα «Δυτικές Συνοικίες» ήταν ο 53χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που έχασε τη ζωή του λίγο πριν τα μεσάνυχτα μετά από σύγκρουση με άλλο Ι.Χ αυτοκίνητο στην περιοχή του Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 53χρονος μετέφερε με το αυτοκίνητό του τα δύο ανήλικα παιδιά του καθώς και τους τρεις φίλους τους από το κέντρο της πόλης προς τα σπίτια τους, αφού είχε μεταβεί εκεί για να τα παραλάβει. Στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Λαγκαδά κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες συγκρούστηκε με το άλλο όχημα στο οποίο οδηγός ήταν ένας 49χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο 53χρονος από κοινού με τον παιδικό του φίλο Κώστα Μυλώση δημιούργησαν στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 1996 το ελληνικό μουσικό συγκρότημα της ροκ . Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από τις δυτικές συνοικίες της πόλης όπου μεγάλωσαν και ζούσαν τα μέλη του.

Πηγή: skai.gr

