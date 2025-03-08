Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Πλατεία Συντάγματος μετά τη συγκέντρωση-συλλαλητήριο για το δυστύχημα των Τεμπών, που διοργανώθηκε από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα.

Τα επεισόδια ξέσπασαν περίπου στις 22:00, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έριξε μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δίπλα από το άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη συνέχεια ακολούθησαν συγκρούσεις των κουκουλοφόρων με τους αστυνομικούς, που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών, ενώ χρησιμοποιήθηκε και το υδροβόλο όχημα «Αίαντας».

Ακολούθως τα επεισόδια μεταφέρθηκαν στην οδό Πανεπιστημίου και στα Προπύλαια και συνεχίστηκαν μέχρι την Πλατεία Ομονοίας και την Πλατεία Καραϊσκάκη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έγιναν 18 προσαγωγές και τρείς συλλήψεις.

Νέα ένταση σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό λίγο αργότερα, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για τα Τέμπη.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τα πρόσωπά τους αναποδογύρισαν και έβαλαν φωτιά σε κάδους από την Εγνατία μέχρι την Αγίας Σοφίας, με αποτέλεσμα να επέμβει η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 61 προσαγωγές και 7 συλλήψεις.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025 και ώρα 19:00, πραγματοποιήθηκε νέα προγραμματισμένη συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος, με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, μελών πολιτικών κομμάτων και συλλογικοτήτων.



Λίγο μετά την 22:00 ώρα, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ενώ δεν είχαν αποχωρήσει οι συγκεντρωμένοι, εξαπέλυσαν δύο διαδοχικές επιθέσεις με ρίψεις μαρμάρων, φωτοβολίδων και βομβών μολότοφ σε βάρος των διμοιριών αποκατάστασης τάξης που ήταν παρατεταγμένοι μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη και στη συμβολή των Λεωφόρων Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.



Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους επιτιθέμενους με τακτικές κινήσεις, χωρίς χρήση άλλων μέσων, έως ότου διασφαλιστεί η απομάκρυνση του κύριου όγκου των συγκεντρωμένων.



Στη συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν κυκλικά στις Πλατείες Ομονοίας και Καραϊσκάκη, όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν αρκετά από τα επιτιθέμενα άτομα.



Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί -61- προσαγωγές, τόσο από τους προελέγχους, όσο και από την επέμβαση, από τις οποίες -7- έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, μέχρι στιγμής.

Θεσσαλονίκη: Περίπου 30 προσαγωγές για τα επεισόδια στην πορεία για τα Τέμπη

Σε περίπου 30 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην πορεία για τα Τέμπη.

Εξάλλου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου» και «Συντριβάνι».

