Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Πορφυρίου για τους Α' Χαιρετισμούς της Παναγίας

«Να εορτάσουμε το 'Άγιο Πάσχα σε ένα περιβάλλον ειρήνης και ομόνοιας», ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Αγίου Πορφυρίου, στο Μήλεσι Αττικής, όπου παρέστη στην Ακολουθία της Α' Στάσης των Χαιρετισμών της Παναγίας.

Χοροστάτησε ο επίσκοπος Σταυροπηγίου Αλέξιος, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ιστορικό και κυρίως στο θεολογικό υπόβαθρο της Ακολουθίας των Χαιρετισμών.

Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ο διάκονος Ιερώνυμος Καραπιδάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.